جوزيه: الأهلي أقرب للفوز على الدحيل.. لا يمكن مقارنتي مع موسيماني.. ودربت أفضل جيل في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -عبد القادر سعيد:

عبر البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي والمعتزل حالياً، عن ثقته في تخطي فريقه الأحمر عقبة الدحيل القطري في الدور الثاني لكأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المُقبل.

وفي تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" قال جوزيه :"لدي ذكريات طيبة في بطولة كأس العالم للأندية، كنت مع النادي الأهلي في أول مشاركة له في تاريخه، وفي المشاركة الثانية معاً حققنا المركز الثالث".

وأضاف مانويل قائلاً :"في المشاركة الأولى في المونديال (2005) لم يكن لدى اللاعبين الاتزان النفسي للظهور في البطولة وكانت النتائج كارثية للغاية، لكن في العام التالي حصدنا الميدالية البرونزية، ولا أصدق أننا فعلناها من ثاني مشاركة لنا".

وتابع جوزيه: "لا أتابع الأهلي حالياً ولا أعرف سوى ثلاثة أو أربعة لاعبين فقط في الفريق، لكن الفوز ببطولة إفريقيا يعني أن الأهلي يمتلك فريق قوي في الوقت الحالي، وعليه أن يحقق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية".

وواصل مدرب الأهلي التاريخي :"اللعب أمام الفريق القطري فرصة رائعة للنادي الأهلي ليتأهل إلى نصف النهائي، القطريون لديهم محترفين أجانب لكن الأهلي بإمكانه تحقيق الفوز ولو في هذه المباراة فقط للتأهل لنصف النهائي".

ويخوض الأهلي أولى مبارياته في كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل ضد الدحيل القطري الذي يشارك ممثلاً عن البلد المنظم للمسابقة بعد تتويجه بلقب الدوري في بلاده الموسم الماضي.

وعن المقارنة مع الجيل الحالي قال مانويل :"دربت أفضل جيل في تاريخ النادي الأهلي وكرة القدم المصرية، وبالتأكيد حتى لو لا أعرف الجيل الحالي، فإن الجيل الذي دربته هو أفضل بفارق كبير".

ورداً على سؤال حول مقارنته بموسيماني قال مانويل :"لقد دربت الأهلي 8 سنوات، كيف تتم مقارنتي بمدرب جاء منذ أربعة أشهر فقط؟ لا أعرفه ولم أتابع المباريات مؤخراً، لكن لا يُمكن عقد هذه المقارنة بعد هذه الفترة القصيرة له".

ونصح مانويل جوزيه لاعبه السابق وليد سليمان قائلاً :"عليه أن يعتزل فور أن يشعر بأنه غير قادر على العطاء، وألا يكرر خطأ حسام عاشور الذي قدم موسماً سيئاً بعد تقدمه في العمر".

وتحدث مانويل عن باتشيكو مدرب الزمالك قائلاً :"هو صديقي منذ سنوات طويلة ونحن على تواصل، فهو مدرب متميز وشخص جيد، لكن قلبي دائماً في النادي الأهلي، وأنا مع الأهلي رغم قيادته للزمالك".

ووجه مانويل رسالتين أولها لفريق الأهلي قائلاً :"على كل اللاعبين التحلي بالثقة، والابتعاد عن الانفعالات الزائدة في كأس العالم للأندية، والسيطرة على المشاعر والشخصية، ووضع الهدف والحافز أمامهم لأنهم سيتذكرون كل ما يحدث في هذه البطولة إلى الأبد، عليهم الاعتماد على اللعب الجماعي وليس الفردي لتحقيق النتائج الرائعة".

وأنهى جوزيه برسالة إلى الجماهير قائلاً :"جمهور الأهلي رائع دائماً، هم يعرفون كم أحبهم وأحترمهم، دائماً كانوا اللاعب رقم 12 في الفريق، سواء كنا نلعب داخل أو خارج مصر، ساندوني وقدموا لي الدعم وللفريق، سأظل طيلة حياتي أتذكر هذه الجماهير العظيمة".