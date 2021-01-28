يوفنتوس يسحق سبال برباعية نظيفة ويتأهل للمربع الذهبي بكأس إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حجز يوفنتوس مقعده بجدارة في المربع الذهبي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه الكبير 4 / صفر على سبال اليوم الأربعاء في دور الثمانية للبطولة والذي شهد أيضا فوز أتالانتا على لاتسيو 3 / 2 .

ولم يجد يوفنتوس صعوبة كبيرة في الفوز على سبال ، الذي ينشط هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية بإيطاليا ، حيث تغلب عليه برباعية نظيفة ولحق بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي للبطولة.

ويلتقي يوفنتوس في المربع الذهبي فريق انتر ميلان الذي تغلب على جاره ميلان 2 / 1 أمس الثلاثاء في أولى مباريات دور الثمانية للبطولة.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما ألفارو موراتا وجانلوكا فرابوتا في الدقيقتين 16 من ضربة جزاء و33 .

وعزز الفريق انتصاره في الشوط الثاني بهدفين آخرين سجلهما ديان كولوسيفسكي وفيدريكو كييزا في الدقيقتين 78 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.