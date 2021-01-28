رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع مدافع سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ريهام حمدي ورمضان حسن:

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع محمد ناصر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، على توقيع ناصر مدافع سيراميكا خلال الساعات الماضية، لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة على أن يلعب بصفوف فريق الأهلي مواليد 99.

واشتمل عقد اللاعب مع الأهلي على أحقية القلعة الحمراء في شرائه بصفة نهائية عقب نهاية إعارته، وحال موافقة الجهاز الفني.

وجاء ذلك بعدما قطع نادي سيراميكا، إعارة اللاعب إلى المنيا، حيث كان يتواجد بين صفوف الأخير لمدة عام على سبيل الإعارة من ناديه.