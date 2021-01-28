تقرير.. مصر تحقق أفضل مركز بمونديال اليد منذ 20 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

ودع منتخب مصر منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2021، بعد الخسارة أمام الدنمارك بنتيجة 38-39، إثر مباراة ملحمية وأداء رجولي في مباراة مثيرة، امتدت منافساتها لأربع أشواط إضافية، قبل أن يحسمها حامل اللقب لصالحه بفضل الرميات الجزائية.

وبالرغم من الخروج من دور الثمانية، أنهى المنتخب المصري النسخة الـ27 من مونديال اليد في المركز السابع، وذلك بعد خسارة قطر أمام السويد بنتيجة 23-35، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات هذا الدور.

وباحتلال مصر للمركز السابع في هذه النسخة، يعد هذا المركز هو أفضل مركز حققه الفراعنة في تاريخ مشاركاته مونديال اليد في أخر 20 عاما، منذ احتلالهم المركز الرابع في بطولة العالم التي أقيمت بفرنسا 2001.

وسبق لمنتخب مصر التواجد في دور الثمانية 5 مرات، قبل أن يتأهلوا لهذا الدور للمرة السادسة في تاريخهم، إثر احتلالهم المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لمونديال اليد.

ويعد المركز السابع لمنتخب مصر في هذه النسخة من البطولة، هو ثالث أفضل مركز يحققه الفراعنة في تاريخ مشاركاتهم ببطولة العالم، حيث سبق لهم احتلال المركز الرابع في بطولة فرنسا 2001، ويعد ذلك أفضل مركز للمنتخب المصري في تاريخ مشاركاته بمونديال اليد.

وبعد ثاني أفضل مركز حققه المنتخب المصري في بطولة العالم، هو احتلالهم المركز السادس مرتين من قبل وحدث ذلك في بطولتي 1995 بأيسلندا، و1997 باليابان.

كما حقق منتخب مصر المركز السابع من قبل، وكان ذلك في البطولة التي أقيمت على الأراضي المصرية عام 1999.