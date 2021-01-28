ليكيب: صفقة مصطفى محمد تتم خلال ساعات.. وقناة الزمالك: لن يحدث مهما كان العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو وإبراهيم علي:

أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن سانت إيتيان الفرنسي يأمل في التوصل لاتفاق نهائي مع الزمالك لضم مصطفى محمد خلال الساعات المقبلة.

وكانت المفاوضات بين الزمالك وبين سانت إيتيان قد توقفت الشهر الجاري خاصة في ظل خروج عن النص من جانب مسؤولي النادي الفرنسي، عندما قال رولان رومييه رئيس النادي أن بعض مسؤولي الزمالك طلبوا الحصول على عمولات من أجل تسهيل إتمام الصفقة، وهو ما اعتذر عنه مسؤولو سانت إيتيان في بيان رسمي في وقتٍ لاحق.

وتجددت في الساعات الماضية مفاوضات نادي سانت إيتيان لضم مصطفى محمد مع وجود عرض تركي من جانب نادي جالاتا سراي للاعب، لكن رغبة مصطفى محمد لصالح النادي الفرنسي.

ووفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن سانت إيتيان مستعد لتقديم مبلغ 5 ملايين دولار للحصول على خدمات مصطفى محمد، وأشارت إلى أن المفاوضات التي بدأت منذ أكثر من شهر بين الطرفين، على وشك الانتهاء نهائياً.

واختتمت "ليكيب" تقريرها، قائلة إن سانت إيتيان يأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي مع الفريق المصري مساء اليوم الأربعاء، أو صباح الخميس على أبعد تقدير.

ومن جانبه، أكد الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" أن اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك ترفض بشكل نهائي بيع مصطفى محمد مهاجم الفريق، لصفوف نادي سانت إيتيان الفرنسي.

وقال خالد الغندور عبر قناة نادي الزمالك "تم إخطاري بأن اللجنة المؤقتة تؤكد أنه لن يتم التفاوض مع نادي سانت إيتيان بشأن مصطفى محمد، الملف تم إغلاقه بشكل نهائي مهما كان المقابل المادي أو كان هناك اعتذار من جانب النادي الفرنسي".

وشدد "تم إغلاق ملف احتراف مصطفى محمد بسبب تصرفاته الأخيرة، الأمور صعبة".

واستبعد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمبي باتشيكو مصطفى محمد من قائمة الزمالك لمباراة مصر المقاصة في الدوري لعدم تواجده في مران الأربعاء.

وتابع "وصل الزمالك منذ 24 ساعة عرض أخير من سانت إيتيان بشأن ضم مصطفى محمد مقابل 5 ملايين دولار "كاش"، و20% إعادة البيع على الأرباح حال تم بيع مصطفى محمد لنادٍ آخر، بجانب امتيازات أخرى قد تصل لمبلغ مليون دولار".

وأضاف "عرض سانت إيتيان قوبل بالرفض بسبب قرار عدم التعامل مع النادي، وهذا سبب غضب مصطفى محمد وعدم حضوره للمران وبالتالي استبعاده من مباراة مصر المقاصة".

واستمرت "بعض الأصوات داخل إدارة الزمالك ترى أن العرض مناسب جدًا لكي يتم حل عدد من مشاكل بالنادي ماليًا، سواء فيما يخص قطاع الكرة أو الألعاب الأخرى، لكن اللجنة المؤقتة ترفض التعامل مع سانت إيتيان".

واختتم "فيما يخص عرض جالاتا سراي، فهو من جانب وكلاء لاعبين، والعرض المالي أقل والمبلغ سوف يتم تقسيطه".