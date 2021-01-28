بالفيديو والصور.. دموع لاعبي منتخب مصر بعد وداع مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - ودع منتخب مصر منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2021، إثر الخروج أمام الدنمارك حامل اللقب بعد الهزيمة بنتيجة 38-39، بعد مباراة ملحمية واداء رجولي من لاعبي المنتخب إمتدت لرميات الجزاء، التي ابتسمت لبطل العالم بعد ذلك.

ودخل لاعبي منتخب مصر في نوبة بكاء بعد الخسارة من الدنمارك، وضياع حلم التأهل للمربع الذهبي بمونديال اليد.

وبكى علي زين نجم منتخب مصر بعد نهاية اللقاء، إثر إهداره الرمية الجزائية الأخيرة في المباراة، كما دخل يحيي الدرع في نوبة بكاء شديدة بعد المباراة.

كما التقطت عدسات المصوريين بكاء محمد سند جناح أيمن منتخب مصر، وحزن أحمد مؤمن صفا الجناح الأيسر للمنتخب.

شاهد بكاء يحيي الدرع

شاهد بالصور بكاء لاعبي منتخب مصر