السوق السعودي | الفيصلي يضم خالد السميري من الاتحاد

أعلن نادي الفيصلي السعودي، عن ضمه للاعب الوسط خالد السميري في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وذكر الفيصلي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، أنه ضم السميري على سبيل الإعارة قادمًا من الاتحاد حتى نهاية الموسم الجاري.
ووجه الفيصلي الشكر لفريق الاتحاد عبر “تويتر”، وذلك بعدما اتسمت مفاوضات الفريقين لانتقال السميري بالسهولة وتذليل العقبات.
وكان الفيصلي قد تعادل مع المتصدر الهلال 1 / 1، في المرحلة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (دوري المحترفين السعودي).
ويحتل الفيصلي المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة في ترتيب الدوري السعودي.
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