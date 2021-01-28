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السوق السعودي | الفيصلي يضم خالد السميري من الاتحاد

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محمد مصطفى 0 تبليغ

أعلن نادي الفيصلي السعودي، عن ضمه للاعب الوسط خالد السميري في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر الفيصلي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، أنه ضم السميري على سبيل الإعارة قادمًا من الاتحاد حتى نهاية الموسم الجاري.

ووجه الفيصلي الشكر لفريق الاتحاد عبر “تويتر”، وذلك بعدما اتسمت مفاوضات الفريقين لانتقال السميري بالسهولة وتذليل العقبات.

وكان الفيصلي قد تعادل مع المتصدر الهلال 1 / 1، في المرحلة الماضية من دوري كأس الأمير للمحترفين. (دوري المحترفين السعودي).

ويحتل الفيصلي المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة في ترتيب الدوري السعودي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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