الدحيل: هكذا نستعد لمواجهة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية

أكد إسماعيل أحمد مدير فريق الكرة بنادي الدحيل القطري، أن قرعة دوري أبطال آسيا أسفرت عن مجموعة متوازنة لفريقه، حيث يتواجد إلى جانب أندية الأهلي السعودي والاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.
وقال إسماعيل في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي إن فريقه لا يخشى مواجهة أي منافس، لكنه أكد على احترامه الكبير للفرق المتواجدة في المجموعة، مشيرًا إلى أن الدحيل قادر على المنافسة على اللقب الآسيوي.
وأشار اسماعيل إلى ان تركيز فريقه حاليًا منصب على مباريات كأس العالم للأندية والمواجهة القادمة للفريق أمام الأهلي المصري في الرابع من فبراير المقبل.
وأضاف أن االفريق بدأ التحضير بشكل مثالي لبطولة العالم للأندية، وذلك بعد أن أنهى الفريق مهمته في بطولة كأس أمير قطر بالتأهل إلى دور الثمانية.
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