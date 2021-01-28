سوق الانتقالات | موساكيو يُنهي معاناته مع ميلان بالانتقال إلى لاتسيو

أعلن لاتسيو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي اليوم الأربعاء أنه أكمل إجراءات ضم المدافع ماتيو موساكيو من ميلان.
وانتقل المدافع الأرجنتيني إلى فريق العاصمة الإيطالية في صفقة دائمة، لكن بيان النادي لم يكشف عن مدة العقد.
وشارك موساكيو، الذي خاض ست مباريات دولية مع الأرجنتين، في مباراة واحدة في الدوري الإيطالي هذا الموسم عقب تعافيه من جراحة في الكاحل في ديسمبر الأول.
وسيرحل موساكيو عن ميلان بعد أن سجل هدفين في 75 مباراة بجميع المسابقات منذ انضمامه من فياريال الإسباني في 2017.
ويحتل لاتسيو المركز السابع في الدوري الإيطالي بفارق تسع نقاط عن ميلان المتصدر.
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