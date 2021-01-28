محمد صلاح فخور بما حققه منتخب مصر في مونديال اليد 2021

أشاد نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي “محمد صلاح” بالمستوى الفني الذي قدمه منتخب بلاده لكرة اليد في منافسات كأس العالم 2021 المقامة حاليًا على الأراضي المصرية، رغم الخسارة أمام منتخب الدنمارك برميات الترجيح (3/4)، عقب التعادل بنتيجة 35 / 35، في بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليا.

وقال صلاح عبر حسابه بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، اليوم الاربعاء “كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم، فخورون جدًا بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات”.

وودع المنتخب المصري بطولة العالم، برميات الترجيح أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بعد التعادل بنتيجة 35-35، خلال الأشواط الأصلية والإضافية، في ملحمة تاريخية لن تُنسى على أرض الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في دور الثمانية بكأس العالم لليد التي تقام في مصر حاليا.

واحتكم الفريقان خلال المباراة إلى وقتين إضافيين مدتهما 10 دقائق كل وقت ورميات ترجيح، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل 28/28.