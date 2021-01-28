الامارات | برشلونة يعتلي قائمة أغنى أندية العالم رغم «الديون»

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعتلي قائمة أغنى أندية العالم رغم «الديون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف التقرير الأخير لمؤسسة «ديلويت» البريطانية المتخصصة، عن أغنى أندية كرة القدم في العالم، عن مفاجآت كبيرة، إذ على الرغم من التأثير الكبير لجائحة فيروس «كورونا» في عائدات أكبر هذه الأندية، التي تقلصت بمليارَي يورو، كانت المفاجأة في اعتلاء نادي برشلونة الأكثر معاناة من الديون (نحو 700 مليون يورو) للقائمة، بعائدات بلغت 715 مليون يورو، لكنه خسر في المقابل 125 مليون يورو.

في المقابل، حلّ الريال ثانياً بـ714 مليون يورو، في حين خسر 39 مليوناً، أما بطلا الثلاثية: بايرن ميونيخ في البوندسليغا والكأس المحلية والأبطال فحلّ ثالثاً بـ634 مليون يورو، مقابل مان يوناينتد رابعاً بـ580 مليون يورو.

وجاء في بقية المراكز أندية ليفربول (558) ومان سيتي (540) وباريس سان جرمان (540)، وتشلسي (469) وتوتنهام (445)، بينما في المركز العاشر يوفنتوس بـ397 مليون يورو، رغم أنه يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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