الامارات | صحيفة برازيلية: شباب الأهلي يتعاقد مع البرازيلي سيزار مقابل 6 ملايين دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة برازيلية: شباب الأهلي يتعاقد مع البرازيلي سيزار مقابل 6 ملايين دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي فلامينغو البرازيلي، وافق على انتقال نجمه الشاب، يوري سيزار، إلى شباب الأهلي، مقابل ستة ملايين دولار، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، لافتة إلى أن اللاعب، البالغ 20 عاماً، لن يستكمل عقده مع ناديه الحالي فورتاليزا.

وقالت صحيفة «غلوبو سبورت»: «إدارة فلامينغو وافقت على العرض الذي تقدمت به إدارة شباب الأهلي لضم اللاعب الشاب»، وأضافت: «عقد سيزار مع شباب الأهلي يمتد حتى 2026، بينما وضع فلامينغو شرطاً ينص على حصوله على 20% من بيع سيزار مستقبلاً»، ويعد سيزار من أبرز المواهب الشابة في فلامينغو، وانتقل إلى فورتاليزا معاراً، منذ مارس الماضي، وشارك في 39 مباراة، وأحرز خمسة أهداف.

من جهة أخرى، أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن إجراء لاعب الفريق وليد حسين عملية جراحية ناجحة، أول من أمس، بعدما أثبت التشخيص الطبي تعرضه لكسر في الكاحل في مباراة خورفكان، في إياب ربع نهائي كأس الخليج العربي.

وتم نقل اللاعب مباشرة إلى المستشفى، إثر سقوطه أرضاً في إحدى الكرات المشتركة مع لاعب من خورفكان.

وقال وليد حسين في تصريح صحافي إن الأشعة والفحوص الطبية أكدت إصابته بكسر في العظمة الصغرى لكاحل القدم، وأشار إلى أنه قد يغيب لنحو 60 يوماً قبل العودة لممارسة التدريبات مجدداً.

مهدي يوافق على قيد ليوناردو

علمت «الإمارات اليوم» أن الجهاز الفني لشباب الأهلي، بقيادة المدرب مهدي علي، قرر إعادة قيد البرازيلي، ليوناردو دي سوزا، في قائمة الفريق خلال الانتقالات الحالية، بعدما تأكد الجهاز الطبي من سلامة وجاهزية اللاعب، الذي أجرى عملية جراحية في الكاحل بالبرازيل العام الماضي، وسيقيد ليوناردو بدلاً من لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس.

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