الامارات | فوز «زيدان» و«بنجاش» في كأس إيفزا الفضية للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «زيدان» و«بنجاش» في كأس إيفزا الفضية للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية مباراتين، ضمن منافسات بطولة كأس إيفزا الفضية للبولو، شهدت الأولى فوز فريق زيدان على فريق إيفزا مهرة بـ10 أهداف مقابل ستة أهدف ونصف. وفي المباراة الثانية فاز فريق بنجاش على فريق ذئاب كافو بـ10 أهداف مقابل ثمانية أهداف.

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