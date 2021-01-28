الامارات | بني ياس يفرض «الفاصلة» على الشارقة في ربع نهائي دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يفرض «الفاصلة» على الشارقة في ربع نهائي دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض فريق بني ياس بفوزه على الشارقة، أول من أمس، «89-57»، اللجوء إلى مباراة ثالثة وفاصلة في الدور ربع النهائي لدوري كرة السلة، يتحدد من خلالها هوية الفريق الرابع في المربع الذهبي، والالتحاق بفرق شباب الأهلي والنصر والبطائح، خصوصاً أن فوز «السماوي» فرض تعادلاً في عدد مرات الفوز، عقب انتصار «الملك» ذهاباً بذات النتيجة «89-57».

من جهته، أكد مشرف كرة السلة بنادي الشارقة، عدنان الخيال، لـ«الإمارات اليوم»، أن رفض اتحاد السلة لطلب النادي تأجيل المباراة لوجود إصابات بين اللاعبين بفيروس «كورونا»، كان وراء الدفع بفريق الشباب لخوض المباراة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news