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الامارات | بني ياس يفرض «الفاصلة» على الشارقة في ربع نهائي دوري السلة

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض فريق بني ياس بفوزه على الشارقة، أول من أمس، «89-57»، اللجوء إلى مباراة ثالثة وفاصلة في الدور ربع النهائي لدوري كرة السلة، يتحدد من خلالها هوية الفريق الرابع في المربع الذهبي، والالتحاق بفرق شباب الأهلي والنصر والبطائح، خصوصاً أن فوز «السماوي» فرض تعادلاً في عدد مرات الفوز، عقب انتصار «الملك» ذهاباً بذات النتيجة «89-57».

من جهته، أكد مشرف كرة السلة بنادي الشارقة، عدنان الخيال، لـ«الإمارات اليوم»، أن رفض اتحاد السلة لطلب النادي تأجيل المباراة لوجود إصابات بين اللاعبين بفيروس «»، كان وراء الدفع بفريق الشباب لخوض المباراة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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