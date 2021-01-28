الامارات | وفاة مدرب «الصالات» السابق محمود عزيز

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدرب «الصالات» السابق محمود عزيز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، في بيان صحافي، مدرب فريق الوصل لكرة الصالات، محمود عزيز، قائلة إن «المدرب انتقل إلى جوار ربه الكريم، أمس، خارج الدولة، سائلين المولى أن يلهم أهله الصبر والسلوان».

وسبق للمدرب تمثيل شباب الأهلي ورأس الخيمة في التسعينات، وكان يلعب في مركز الدفاع، قبل أن يعتزل اللعبة ويتوجه إلى التدريب في كرة الصالات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news