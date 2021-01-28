الامارات | منصور بن محمد: الرياضي سفير فوق العادة لوطنه

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد: الرياضي سفير فوق العادة لوطنه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حث سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، البطل الأولمبي محمد خميس، وجميع الرياضيين الإماراتيين، على تقديم أفضل أداء ورفع راية الوطن خفاقة في المحافل الرياضية الدولية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك، خلال استقبال سموّه للبطل محمد خميس، الحائز العديد من الميداليات في البطولات العالمية والدورات البارالمبية، بحضور نائب رئيس المجلس، مطر الطاير، وأمين عام المجلس، سعيد حارب، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم سفير منظمة «اليونيسيف»، ماجد العصيمي.

وأكّد سموّ رئيس مجلس دبي الرياضي، أن الرياضي سفير فوق العادة لوطنه، وأن القيادة الرشيدة قدمت لرياضيينا الدعم اللامحدود مالياً ومعنوياً، وأن ردّ الرياضيين على هذا الدعم يكون من خلال الفوز بالبطولات ورفع راية الوطن خفّاقة في المحافل الدولية، وأن يكون قدوة للآخرين في البذل والعطاء.

وأشاد سموّه بما قدمه الرياضيون من أصحاب الهمم في المحافل الرياضية الدولية والبارالمبية، حيث كانوا دائماً على الموعد وحجزوا مكانهم على منصّات التتويج، الأمر الذي نريد استمراره في الألعاب البارالمبية في طوكيو، بل وزيادة أعداد الرياضيين المتألقين الذين يكتبون أسماء وطننا وأسماءهم الشخصيات في سجلات المجد الرياضي، ويقدمون للعالم صورة رائعة عن قدرات الإنسان الإماراتي، الذي لا يعرف المستحيل، ولا توقفه التحديات عن الوصول إلى أبعد الكواكب وارتقاء أعلى قمم الإنجاز.

وقال بيان صحافي: «قدم محمد خميس، الحاصل على ثلاث ميداليات بارالمبية (ذهبيتان في أثنيا 2004 وريودي جانيرو 2016، وفضية في بكين 2008) شكره لسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على تفضله بلقائه وعلى الكلمات الملهمة والتوجيهات السديدة من سموّه، وأكد أنه وجميع زملائه الرياضيين سيكونون بمستوى ثقة القيادة الرشيدة وعند حُسن الظن، وستكون راية الوطن حاضرة على منصّات التتويج في المحافل الدولية والبارالمبية».

وتقدم ماجد العصيمي بالشكر إلى سموّ رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته ودعمه للرياضيين عموماً وللرياضيين من أصحاب الهمم خصوصاً، وأكد أن محمد خميس وبقية الرياضيين الإماراتيين من أصحاب الهمم يتدربون بجهد كبير، لتقديم الأداء الذي يليق باسم ومكانة الدولة في جميع البطولات الرياضية.

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