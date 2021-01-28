الامارات | 22 فبراير موعد دور الـ 4 لكأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 فبراير موعد دور الـ 4 لكأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم، خلال اجتماعها الأخير برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، أحمد بن درويش النعيمي، موعد مباراتَي الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2020-2021، يوم الاثنين 22 فبراير المقبل.

ويلتقي بني ياس مع شباب الأهلي على استاد نادي الشارقة، الساعة 17:30، فيما يلتقي الشارقة مع النصر على استاد راشد بنادي شباب الأهلي الساعة 20:30.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news