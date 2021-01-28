الامارات | اتحاد المبارزة يستأنف بطولاته غداً

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المبارزة يستأنف بطولاته غداً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستأنف اتحاد المبارزة غداً بطولاته المحلية بإقامة أولى بطولات موسم 2020-2021 لفئة العمومي رجال وسيدات، التي يستضيفها نادي الشارقة، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة.
وقال بيان صحافي: «تستهل المنافسات بإقامة منافسات الفتيات للفرق لفئة العمومي للفردي».
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