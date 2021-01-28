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الامارات | اتحاد المبارزة يستأنف بطولاته غداً

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستأنف اتحاد المبارزة غداً بطولاته المحلية بإقامة أولى بطولات موسم 2020-2021 لفئة العمومي رجال وسيدات، التي يستضيفها نادي الشارقة، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة.

وقال بيان صحافي: «تستهل المنافسات بإقامة منافسات الفتيات للفرق لفئة العمومي للفردي».

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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