شكرا لقرائتكم خبر عن توماس توخيل يعلق على اختباره الأول مع تشيلسي أمام ولفرهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مدرب تشيلسي الجديد توماس توخيل، رضاه عن أداء فريقه رغم التعادل مع ضيفه وولفرهامبتون سلبيا مساء اليوم، ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الألماني، فريقي كان منظما للغاية، ولكن لم نصل للتسيجل وهذا الأمر يحدث في كرة القدم، سنحاول تعديل هذا الأمر خلال المباريات المقبلة في البريميرليج.

أضاف: استمتعت باللقاء كثيرا لأنني كنت سعيدا من الحدة وكذلك السلوك والطاقة، وجودة فريقي، كنا منظمين للغاية، استعدنا الكثير من الكرات في الثلث الأخير، لم نفتقد أبدا للحدة.