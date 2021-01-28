شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة علي أبوجريشة.. الإسماعيلي يعلن تشكيل لجنة إنقاذ الدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عن تشكيل لجنة فنية جديدة لتولي أمور الفريق الأول خلال المرحلة القادمة.

وتتكون اللجنة الفنية الجديدة من على أبوجريشة وعماد سليمان ومدحت الورداني.

ويأتي هذا في إطار عملية الإصلاح التي تقوم بها إدارة الدراويش لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح داخل قلعة الدراويش بعد تراجع النتائج بشدة خلال الآونة الأخيرة.

ويستعد الاسماعيلي لملاقاة نادي بيراميدز يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري العام المصري موسم 2020-21