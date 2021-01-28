شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب الدنمارك عقب لقاء مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى نيكولاي ياكوبسن، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد، بعد مباراة قوية أمام منتخب مصر.

وصعد منتخب الدنمارك إلى نصف نهائي مونديال اليد، بعد الفوز بالرميات الترجيحية على حساب مصر 4-3 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 35-35.

وقال ياكوبسن في المؤتمر الصحفي، سعداء بالتأهل الصعب إلى نصف النهائي بعد مباراة متكافئة بين الفريقين حتى النهاية، وتأرجحت بين الجانبين حتى حسمتها الرميات الجزائية.

وقال ماجنوس يانسن لاعب الدنمارك: مصر لعبت جيدا طوال اللقاء، لذلك كانت المباراة صعبة، ذهبنا إلى وقتين إضافيين وزادت المهمة صعوبة، لكن سعداء جداً بما حققناه والتأهل في النهاية.