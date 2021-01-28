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منتخب مصر لكرة اليد يفشل في تكرار إنجازه منذ قرابة ربع قرن

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حطم منتخب الدنمارك لكرة اليد أحلام المصريين في تحقيق حلم غائب منذ 20 عاما كاملة. وتبخر حلم الفراعنة في بلوغ المربع الذهبي لبطولة العالم التي تستضيفها مصر عقب الخسارة بنتيجة 4-3 برميات الترجيح عقب التعادل مع الدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد بنتيجة 35-35.

ولم يصعد منتخب مصر للمربع الذهبي سوى مرة واحدة في تاريخه عام 2001 حين أقصى المنتخب الروسي وصعد لدور الأربعة.

وتأهل منتخب الدنمارك للمربع الذهبي مستكملا مشوار الدفاع عن لقبه ويواجه إسبانيا.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    162,486

  • تعافي

    127,001

  • وفيات

    9,012

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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