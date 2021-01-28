شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. منتخب مصر يحتل المركز السابع بكأس العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم منتخب مصر الأول لكرة اليد، رسميًا احتلال المركز السابع لبطولة كأس العالم التي تحتضنها مصر في الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري.

وكان منتخب مصر قد خسر في ربع النهائي أمام الدنمارك حامل لقب النسخة الماضية، بعد مباراة ماراثونية انتهى وقتها الأصلي 35-35 وامتدت لـ 4 أشواط اضافية، ومن بعدها رميات جزائية انتهت بفوز الدنمارك 4-3.

وحسمت مصر المركز السابع في البطولة، بعد هزيمة منتخب قطر على يد السويد، في نفس الدور بنتيجة 35-23 ويحصد منتخب قطر المركز الثامن.

وتأهل الدنمارك والسويد وإسبانيا وفرنسا للدور نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد، ليصبح الترتيب من الخامس إلى الثامن كالتالي:

5- المجر

6- النرويج

7- مصر

8- قطر

9- سلوفينيا