شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الليجا: دوري السوبر الأوروبي سيدمر الأندية الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن الأندية الأوروبية الكبرى الراغبة في تأسيس دوري سوبر قاري منفصل ستدمر نفسها وستضر بنظام كرة القدم في العالم.

وقال تيباس إن دوري السوبر الأوروبي، لن يساعد الأندية على المدى البعيد، وسيدمر بطولات الدوري المحلية والأندية تعارضه.

وانتشرت تقارير عن دوري منفصل منذ بدء تدمير جائحة كوفيد-19 للرياضة، مما أدى إلى إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة، ما كلف الأندية ما يقرب بنحو 8.5 مليار يورو.

وقال تيباس، سواء كانت هناك جائحة أم لا، دوري السوبر الأوروبي لن يدمر كرة القدم عموما بتدمير البطولات المحلية، لكنه سيدمر الأندية ذاتها التي تقترح إقامته.