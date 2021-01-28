شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي 2001 يفوز على بيراميدز بثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فوزا فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١، ثمينا على مضيفه بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لاستاد ٣٠ يونيو (الدفاع الجوي)، ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عاصم سليم. الدفاع: محمد أشرف - جلال فارس - محمد سلامة - أحمد سيد عبد النبي. الوسط: أحمد نبيل كوكا - كريم سعد الله - طه محمود - عمر رزق - أحمد سيد غريب. الهجوم: علي عمرو.