شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تهزم المجر 35-32 وتصطدم بالسويد في نصف نهائي «مصر 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل المنتخب الفرنسي لنصف نهائي بطولة العالم رقم 27 – مصر 2021، بعد الفوز على المنتخب المجري بنتيجة 35- 32.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المجري بنتيجة 14- 12، قبل أن يتدارك المنتخب الفرنسي خسارته ويستطيع التعادل مع أحداث الشوط الثاني بنتيجة 30- 30.

ليلجأ المنتخبان للوقت الإضافي والذي نجح الديوك في إنهائه لصالحهم بنتيجة 35- 32، ويصعدوا لنصف النهائي.

وحصل بينس بانهيدي لاعب دائرة المنتخب المجري على أفضل لاعب في المباراة بالرغم من خسارة منتخب بلاده بعدما سجل 6 أهداف.

ويلتقي منتخب فرنسا في نصف النهائي مع نظيره السويدي والذي صعد على حساب منتخب قطر بعدما فاز بنتيجة 35-23.

ويقام نصف النهائي يوم الجمعة المقبل على صالة استاد القاهرة.