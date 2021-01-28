شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: شكرت لاعبى منتخب اليد لكنهم يبكون ويستحقون التكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن أداء منتخب اليد رفع سقف طموحنا للفوز بالبطولة، مشيدا بأدائهم في المباراة أمام الدنمارك.

وأضاف وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى مع الإعلامي أحمد موسي المذاع على فضائية صدى البلد، أن اللاعبين لعبوا المباراة بأداء فاينال، وشكرتهم ونقلت لهم شكر رئيس الوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتابع الدكتور أشرف صبحي، لو كان الجمهور حاضرا في مباراة اليوم كان الأداء سيصبح أقوى وأفضل مؤكدا، وأن لاعبى المنتخب يستحقون التكريم.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن لاعبى منتخب مصر لكرة اليد "بكوا" داخل غرفة الملابس بعد المباراة.

ومن جانب أخر، بعد أداء رجولى من لاعبى منتخب مصر لكرة اليد، ودع المنتخب المصرى "المضيف" كأس العالم لكرة اليد بخسارته أمام نظيره الدنماركى "حامل اللقب" برميات الجزاء فى المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الدور ربع النهائي من المونديال.

وتميز اللقاء بالندية والإثارة، وتبادل الفريقان التقدم عدة مرات خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الدنماركي بفارق 3 أهداف (16-13)، قبل أن يفرض المنتخب المصري التعادل مع نهاية الشوط الثاني بنتيجة 28-28، ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين انتهيا بالتعادل بنتيجة 34-34، ليحتكما لوقتين إضافيين آخرين انتهيا بالتعادل أيضا بنتيجة 35-35، ليلجأ المنتخبان لرميات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للمنتخب الدنماركي بنتيجة 4-3، وتستضيف مصر النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، بالفترة بين 13 و31 يناير الجارى بدون حضور جماهيرى بسبب ظروف وباء كورونا.