شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات مهدد بالتجميد فى الأهلي بعد مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات حسين الشحات، لاعب الأهلي، مهددا بالتجميد من قبل الجهاز الفني للفريق الأحمر، بعد العودة من كأس العالم للأندية، حال فشله في استغلال الفرص التي يحصل عليها والثقة الكبيرة من الجهاز الفني، في ظل تراجع مستوى اللاعب بشكل لافت للنظر في المباريات الأخيرة، وتذبذب مستواه.

وتعد مشاركة حسين الشحات في مونديال الأندية هي الفرصة الأخيرة من الجهاز الفني بالأهلي لحسين الشحات من أجل استعادة مستواه والتألق رفقة الفريق الأحمر، أو منح الفرصة للاعب آخر، في ظل تألق أكثر من لاعب في مركزه أبرزهم طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا مع عودة جونيور أجايى عقب تعافيه من الإصابة.

ويمنّي الجهاز الفني للأهلي فى أن يكون مونديال الأندية فرصة الشحات للتألق من جديد، لاسيما أن لديه خبرة في اللعب في هذه الأجواء بعدما شارك مع فريقه السابق العين الإماراتي بمونديال الأندية ووصل للمباراة النهائية.

وظهر حسين الشحات بمستوى متباين منذ بداية الموسم الحالي، ولم يكن له دور مؤثر مع الفريق الأحمر في المباريات الأخيرة بالدوري.