شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعاقد مع عبدالله جمعة الظهير الأيمن لحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى النادى الإسماعيلى الرتوش الأخيرة على تعاقده مع عبد الله جمعة الظهير الأيمن لفريق حرس الحدود، وذلك بعد متابعة اللاعب طوال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يتم توقيع العقود وإنهاء كافة التفاصيل المادية مع فريقه غدا، حيث يخوض حرس الحدود مباراة مع فاركو بدورى الدرجة الثانية.

على الجانب الآخر، واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية استعدادا لملاقاة بيراميدز السبت المقبل لحساب منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدورى المصرى.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الخططية أبرزها التسديدات بعيدة المدى باعتبارها احد الحلول لتسجيل الأهداف فى شباك المنافس.

كما تطرق المران لتدريبات على سرعة التسليم والتسلم بجانب الضغط المبكر على حامل الكرة بدون ارتكاب أخطاء.

واختتم المران بتقسيمة للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المطبقة. وعلى هامش المران، واصل فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق تدريباته التأهيلية بالجرى حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبى فى ظل معاناته من شد خفيف خلال مباراة غزل المحلة الماضية.