شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر يحرج الأهلي بعد تألقه مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب تألق أحمد عبد القادر حمدي لاعب الأهلي والمعار إلى سموحة في احراج لإدارة الكرة بالقلعة الحمراء، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب خاصة في مباراتي فريقه ضد بيراميدز والمقاولون العرب.

وانضم عبد القادر للأهلي عائدا من رحلة احتراف أوروبية مطلع الموسم الحالي، بناء على رغبة الجهاز الفني ولجنة التخطيط بالقلعة الحمراء باعتباره من اللاعبين أصحاب المهارات والحلول الفردية ويجيد اللعب في أكثر من مركز سواء صانع الألعاب أو الجناح أو المهاجم.

وبدلا من بقاء اللاعب والاستفادة من مهارات عبد القادر تم إعارته رغم معاناة الأهلي في بعض الأحيان في إيجاد بديل لأفشة في مركز صناعة اللعب.

ونجح أحمد عبد القادر فى لفت الأنظار بقوة بعدما استطاع إحراز هدف سموحة الأول أمام المقاولون العرب فى اللقاء الأخير بالدورى فى اللقاء الذى انتهى لصالح الموج الأزرق بهدفين مقابل هدف .