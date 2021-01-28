شكرا لقرائتكم خبر عن ولا يهمك يا الأحمر وزين .. 10 نجوم أهدروا ركلات حاسمة فى نهائيات تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وأضاع أحمد الأحمر الضربة الأولى لمنتخب مصر، وعلى زين الضربة الخامسة والأخير، ليخرج المنتخب المصرى من ربع النهائي مرفوع الرأس أمام بطل العالم بعدما نال احترام الجميع.

ولم يكن أحمد الأحمر وعلى زين أول من أهدر ضربات حاسمة في مباريات تاريخية، فقد سبقهم العديد من النجوم، ونستعرض أبرز 10 نجوم أهدروا ركلات جزاء في كرة القدم في نهائيات تاريخية..

1- نجم البرازيل سقراط فى كأس العالم 1986

قائد المنتخب البرازيلى سقراط ونجم البرازيل فى الثمانينات والمتخصص فى ركلات الترجيح أضاع ركلة ترجيح فى مباراة السامبا أمام فرنسا فى دور الثمانية لكاس العالم 1986، كانت المباراة انتهت بالتعادل 1/1 وكان سقراط قد أضاع ركلة الترجيح الأولى للمنتخب البرازيلى والتى أسهمت فى خروج الفريق من المونديال.

2- ميشيل بلاتينى فى كأس العالم 1986

وفى نفس المباراة السابقة أضاع فيها قائد المنتخب الفرنسى ميشيل بلاتينى ركلة الترجيح الرابعة لمنتخب بلاده وبالرغم من ذلك فان الفرنسيين تأهلوا.

3- مارادونا أمام الريال ويوغسلافيا

مارادونا أفضل لاعب فى العالم وقائد المنتخب الأرجنتينى ونادى نابولى الايطالى سبق أن أضاع العديد من ضربات الجزاء وركلات الترجيح ، كان أشهرها فى مباراة نابولى وريال مدريد فى دور الأربعة لدورى الأبطال عام 1988م ، وأيضا ركلة ترجيح مع التانجو أمام يوغسلافيا فى دور الثمانية لكاس العالم 1990

4- النجم الايطالى روبيرتو باجيو فى كاس العالم 1994

اشهر ضربة جزاء ضاعت هى ضربة باجيو فى كأس العالم 94 لأنها ضيعت اللقب من المنتخب الإيطالى و أهدته على طبق من فضة إلى البرازيل.

الغريب أن باجيو كان هو نجم الآتزروي فى هذه البطولة و أوصلهم للنهائى و لكن تاتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث أصبح بعدها هو المسئول عن ضياع الكأس.

5- راؤول فى يورو 2000

راؤول جونزاليس نجم نادى ريال مدريد و المنتخب الاسبانى أضاع ركلة جزاء مصيرية وحاسمة فى لقاء الماتدور أمام فرنسا فى دور الثمانية لكاس الأمم الأوروبية 2000 وكانت نتيجة المباراة التعادل الايجابى واحتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الاسبانى تقدم لها قائد المنتخب راؤول ولكنه أضاعها مما افقد الفريق المباراة خصوصاً بعد تعزيز الديوك تقدمهم.

6- ديفيد بيكهام فى يورو 2004

ديفيد بيكهام أحد مشاهير العالم فى الركلات الثابتة، أضاع ركلة جزاء لمنتخب بلاده فى المباراة الشهيرة أمام فرنسا والتى كسبها الفرنسيون فى الدور الأول فى بطولة الأمم الأوروبية 2004 بالبرتغال وكذلك اضاع بيكهام ركلة الترجيح امام البرتغال فى ربع النهائى وهى التى اطاحت بالمنتخب الانجليزى من البطولة نفسها.

7- فرانك دى بوير فى يـورو 2000

المباراة أمام إيطاليا فى الدور قبل النهائى .. احتسب الحكم ركلة جزاء بعد تمزيق المدافع الإيطالى قميص كلويفرت داخل منطقة الجزاء .. لتضيع بشكل غريب من المتخصص فرانك دى بوير .. الذى لم يضيع قبل هذه الركلة أى ركلة جزاء فى مسيرته و الثانية كانت فى ركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبى أى انه أضاع ركلتين و اخرج بلاده من يورو 2000

8- كلويفرت فى يـورو 2000

فى نفس المباراة السابقة يرتكب المدافع ألبرتينى خطأ يؤدى إلى ركلة جزاء .. تصدى لها النجم الأسمر كلويفرت الذى لم يضيع هو الآخر أى ركلة جزاء فى تاريخه، لكنه أضاعها.

9- ديفيد تريزيجيه فى كأس العالم 2006

ديفيد أضاع حلم بلاده فرنسا فى اللقب الثانى عندما أطاح بالكرة خارج المرمى لتفوز إيطاليا بكأس العالم 2006 .

10- روبريتو دونادونى فى كأس العالم 1990

أضاع ضربة جزاء أمام المنتخب الأرجنتينى ليصل التانجو بقيادة مارادونا إلى النهائى الذى خسروه من المانيا 0-1