شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب إسبانيا يهزم النرويج 31 / 26 فى ربع نهائى بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب إسبانيا على منتخب النرويج في الدور ربع النهائي لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 بصالة العاصمة الإدارية الجديدة ، بنتيجة 31-26.

انتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا 21-15 وسط محاولة من النرويج العودة في النتيجة، وفي الشوط الثاني واصلت إسبانيا تقدمها وأنهت المباراة لصالحها بنتيجة 31-26.

وحصل رودريدو دوراليس حارس إسبانيا على جائزة رجل اللقاء بعدما قدم أداء كبير في المباراة وتصدى للعديد من الفرص، وبهذه النتيجة تأهلت إسبانيا للدور نصف النهائي لتلعب أمام الدنمارك يوم الجمعة المقبل في صالة استاد القاهرة الدولي، بعدما تخطى الأخير منتخب مصر مستضيف البطولة في الدور ربع النهائي، بينما سيتم ترتيب منتخب النرويج على المراكز من 5 إلى 8.