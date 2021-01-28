رئيس مدربى كرة اليد: الأولمبية الدولية تسترشد بتنظيم مصر للبطولة لتنفيذه بأولمبياد طوكيو

القاهرة - سامية سيد - وأكد الكابتن عفت رشاد رئيس لجنة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة اليد، إن كل وسائل الإعلام المحلية والعالمية تشيد بالتنظيم المصرى للبطولة، وكذلك استضافة المنتخبات، حيث أن كل الوفود تشيد بما قدمته مصر، مؤكدا وصول رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بعد غدٍ لمصر لحضور المباراة النهائية فى البطولة، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية التى ستقيم أولمبياد طوكيو 2021 فى يوليو المقبل استرشدوا بالعديد مما قامت به مصر لتنفيذه لديهم.

وعلق رئيس لجنة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة اليد، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على برنامج 90 دقيقة، والذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال على فضائية المحور، على ما حدث بمباراة المنتخب المصرى لكرة اليد مع نظيره الدنماركى، قائلا إن المنتخب المصرى قدم أداء مشرفا أمام حامل اللقب لعام 2019، وإن منتخب مصر كان ندا لأخر ثانية فى المباراة أمام أحد المنتخبات العريقة فى اللعبة.

وأكد رئيس لجنة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة اليد، أن هذه الخسارة لا تقلل من قيمة المنتخب المصرى ولاعبيه، قائلا إنه يتمنى أن يكون ترتيب مصر فى تلك البطولة السابع وليس الثامن مثل البطولة الماضية، وهو ما يتوقف على هزيمة المنتخب القطرى أمام نظيره السويدى فى المباراة التى تقام بينهما الآن.