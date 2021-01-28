شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدربى كرة اليد: الأولمبية الدولية تسترشد بتنظيم مصر للبطولة لتنفيذه بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
وعلق رئيس لجنة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة اليد، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على برنامج 90 دقيقة، والذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال على فضائية المحور، على ما حدث بمباراة المنتخب المصرى لكرة اليد مع نظيره الدنماركى، قائلا إن المنتخب المصرى قدم أداء مشرفا أمام حامل اللقب لعام 2019، وإن منتخب مصر كان ندا لأخر ثانية فى المباراة أمام أحد المنتخبات العريقة فى اللعبة.
وأكد رئيس لجنة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة اليد، أن هذه الخسارة لا تقلل من قيمة المنتخب المصرى ولاعبيه، قائلا إنه يتمنى أن يكون ترتيب مصر فى تلك البطولة السابع وليس الثامن مثل البطولة الماضية، وهو ما يتوقف على هزيمة المنتخب القطرى أمام نظيره السويدى فى المباراة التى تقام بينهما الآن.
وأشار الكابتن عفت رشاد، إلى أنه ابتداء من القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كان لديهم إصرار أن تقام بطولة كأس العالم لكرة اليد فى موعدها، حيث من الممكن تسمية البطولة "بطولة التحدى"، نظرا لاستضافة 32 منتخبا لأول مرة فى تلك البطولة، وتنظيم دولة واحدة لها فى ظل وجود جائحة كورونا المستجد.