شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تفوز على قطر 35 - 23 وتتأهل لنصف نهائى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب السويد فى حجز مقعده في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021، بعد فوزه القوى على منتخب قطر في الدور ربع النهائي للبطولة، بنتيجة 35 - 23.

سيطر منتخب السويد على المباراة منذ بدايتها، حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة 14 - 10، قبل أن يتألق لاعبوه في الشوط الثاني وسط استسلام تام من لاعبي العنابي، الذي فقدوا الأمل في اللقاء لتنتهي المباراة بفارق 12 هدفا.

وحصد جائزة رجل المباراة أندرياس باليكا حارس مرمى منتخب السويد، بعد تألقه ومساهمته في تأهل منتخب بلاده إلى المربع الذهبي لبطولة مصر 2021.

ويواجه منتخب السويد الفائز من مواجهة منتخب فرنسا أمام المجر في الدور نصف النهائي لبطولة مصر 2021، المقامة حالياً، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 30 - 30 ولجوء الفريقين للوقت الإضافي.

على الجانب الآخر تحددت مواجهة نصف النهائي الآخر التي تجمع منتخب الدنمارك الذي أقصى منتخب مصر مستضيف البطولة برميات الترجيح، ونظيره منتخب إسبانيا الذي فاز على النرويج في الدور ربع النهائي.