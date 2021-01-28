شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء لاعبى اليد بعد الخسارة من الدنمارك بربع نهائي المونديال .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن سيطرت على لاعبى منتخب اليد بعد الهزيمة من الدنمارك بربع نهائي بطولةالعالم التي تقام بمصر ،بركلات الترجيح ، خاصة وان الوقت الأصلى انتهى بالتعادل بين المنتخبين وكذلك الوط الاضافى .

وظهر الحزن في بكاء الثنائى على زين ، و يحيى خالد ، حيث انهارا في البكاء ، عقب انتهاء اللقاء، و خلال توجههم الى غرف خلع الملابس .

كما نال اللاعبون تحية وتصفيق حاد من المتواجدون في منطقة الميكسد زون ، على الأداء الرجولى ، و الروح القتالية التي ظهروا بها خلال المباراة والتي أخفق فيها الفراعنة بالثوانى الأخيرة .

وودع الفراعنة مونديال اليد بعد خسر منتخب مصر من نظيره الدنماركي بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهل أبناء الفايكنج للمربع الذهبي، ويلعب الفراعنة على المراكز من الخامس للثامن بمونديال اليد.