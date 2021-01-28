شكرا لقرائتكم خبر عن ننتظر إنجازكم فى الأولمبياد.. ملحمة أبطال اليد تبهر العالم (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مباراة بطولية خرح المنتخب الوطني لكرة اليد برأس مرفوعة أمام الدنمارك التى واصلت رحلة الدفاع عن لقب بطولة العالم، وأطاحت بأحلام مصر أصحاب الأرض، بعد الفوز على الفراعنة بضربات الترجيح في افتتاح مباريات ربع النهائي.

وشهدت الأشواط الإضافية إثارة جديدة، بعد إنهاء الشوط الأول منه بالتقدم 31-29 لصالح الدنمارك، وفي قمة الإثارة نجح منتخب مصر في قلب النتيجة في الشوط الثاني وقلص الفارق إلى 34-33 قبل أن يتم طرد ميكيل هانسن في الثانية الأخيرة بسبب إضاعة الوقت واحتساب رمية جزائية سجلها محمد سند بنجاح لينتهي الشوط بالتعادل 34-34 ويتم اللجوء لشوطين إضافيين جديدين، وشهد الشوطين إثارة كبرى مع قوة دفاع المنتخبين وأنهى المنتخب المصري الشوط الثالث الإضافي بالتقدم 35-34 وفي الشوط الرابع والأخير في لقطة شبيهة لما فعله هانسن تم طرد إبراهيم المصري واحتساب رمية جزائية سجلها ماجنوس لاندين لتنتهي أحداث المباراة 35-35 ويتم اللجوء للرميات الجزائية والتي حسمها منتخب الدنمارك بنتيجة 4-3.