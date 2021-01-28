شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى..التسديدات والضغط المبكر استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية استعدادا لملاقاة بيراميدز السبت المقبل لحساب منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدورى المصرى. المران اشتمل على مجموعة من الجمل الخططية أبرزها التسديدات بعيدة المدى باعتبارها احد الحلول لتسجيل الأهداف في شباك المنافس. كما تطرق المران لتدريبات على سرعة التسليم والتسلم بجانب الضغط المبكر على حامل الكرة بدون ارتكاب أخطاء. واختتم المران بتقسيمة للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المطبقة. وعلى هامش المران، واصل فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبى في ظل معاناته من شد خفيف خلال مباراة غزل المحلة الماضية. استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى على تعيين الدكتور محمد طه أخصائى العظام رئيساً للجهاز الطبى للدراويش خلفاً للدكتور أكرم عبد العزيز الذى تم توجيه الشكر له على الفترة الماضية، ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز، المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت المقبل، باستاد الإسماعيلية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت أخر مباراة للدراويش فى الدوري بالتعادل الإيجابى مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق بالجولة التاسعة للمسابقة، وجاءت جميع الأهداف من ركلات جزاء، وارتفع رصيد الإسماعيلي لـ 7 نقاط من 8 مباريات في المركز الثالث عشر.

وتعد تلك المرة الأولى التى تُحتسب خلالها 4 ركلات جزاء فى مباراة واحدة منذ مواجهة حرس الحدود والإسماعيلي الموسم الماضي والتي أقيمت في أغسطس الماضي وبالتحديد منذ 212 يوما والتي احتسب خلالها إبراهيم نور الدين حكم اللقاء 4 ركلات جزاء بواقع 3 للحرس وواحدة للإسماعيلي.

فى سياق أخر ، وافق نادى طلائع الجيش علي إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفي الزناري مدافع مواليد 99، للنادي الإسماعيلي لنهاية الموسم الحالي.

وقال العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بنادي طلائع الجيش أن مجلس إدارة ناديه وافق علي إعارة الثنائي للدراويش في إطار علاقة الود والتعاون التي تجمع الناديين وحرصا من مجلس إدارة نادي طلائع الجيش علي مساعدة الاسماعيلي في ازمته الراهنة.

وقرر مجلس إداره النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام علي قطاع كرة القدم، تعيين أسامة خليل مديرا رياضيا للنادي.