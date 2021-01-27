شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي في أول اختبار لـ «توخيل» مع تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل المدرب الألماني توماس توخيل في ترك بصمة أولى له مع تشيلسي، بعدما سقط الفريق اللندني في فخ التعادل مع ضيفه وولفرهامبتون 0-0 مساء الأربعاء، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 23 نقطة في المركز 13.

واستلم توخيل مدرب باريس سان جيرمان السابق، تدريب تشيلسي خلفا لفرانك لامبارد الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.