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تعادل سلبي في أول اختبار لـ «توخيل» مع تشيلسي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل المدرب الألماني توماس توخيل في ترك بصمة أولى له مع تشيلسي، بعدما سقط الفريق اللندني في فخ التعادل مع ضيفه وولفرهامبتون 0-0 مساء الأربعاء، ضمن الجولة 20 من الممتاز.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 23 نقطة في المركز 13.

واستلم توخيل مدرب باريس سان جيرمان السابق، تدريب تشيلسي خلفا لفرانك لامبارد الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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