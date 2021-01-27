شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة تريزيجيه.. بيرنلي يقلب الطاولة في وجه أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز كريس وود هدف الفوز في الدقيقة 79 ليقود بيرنلي لتعويض تأخره والتغلب 3-2 على أستون فيلا، في ستاد تيرف مور، في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء.

ومنح أولي واتكنز التقدم لأستون فيلا في الدقيقة 14 بعد تمريرة عرضية منخفضة من مات تارجت. وكاد بوسع فريق المدرب دين سميث زيادة الفارق قبل الاستراحة لكن نيك بوب حارس بيرنلي تصدى لعدة فرص بطريقة جيدة.

وأدرك القائد بن مي التعادل لبيرنلي في الشوط الثاني بضربة رأس صاروخية عند القائم البعيد عقب كرة عرضية من آشلي وستوود.

وأعاد المتألق جاك جريليش التقدم لأستون فيلا في الدقيقة 68 بعد تبادل الكرة مع دوجلاس لويز.

لكن بيرنلي، الذي وضع حدا لمسيرة ليفربول الخالية من الهزائم في الدوري على أرضه في 68 مباراة الأسبوع الماضي، عادل النتيجة مجددا عن طريق دوايت ماكنيل بتسديدة منخفضة من اليسار شقت طريقها إلى المرمى وسط منطقة الجزاء المزدحمة باللاعبين.

وصنع الجناح ماكنيل الهدف الثالث بعد أن أرسل كرة عرضية من اليسار قابلها وود بضربة رأس مثالية في المرمى.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمود حسن تريزيجه كبديل في الدقيقة 83، في ثاني لقاء بعد عودته من الإصابة.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز 15 بينما تراجع أستون فيلا إلى المركز العاشر ولديه 29 نقطة.