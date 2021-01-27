شكرا لقرائتكم خبر عن التسديدات والضغط المبكر.. استعدادات الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى، تدريباته اليومية استعدادا لملاقاة بيراميدز السبت المقبل، لحساب منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدورى المصرى.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الخططية أبرزها التسديدات بعيدة المدى باعتبارها احد الحلول لتسجيل الأهداف في شباك المنافس.

كما تطرق المران لتدريبات على سرعة التسليم والتسلم بجانب الضغط المبكر على حامل الكرة بدون ارتكاب أخطاء.

واختتم المران بتقسيمة للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المطبقة.

وعلى هامش المران، واصل فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبى في ظل معاناته من شد خفيف خلال مباراة غزل المحلة الماضية.