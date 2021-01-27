شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل يعتذر عن منصب المدير الرياضي بالإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أسامة خليل نجم النادي الاسماعيلي السابق، عن اعتذاره بشأن قبول منصب المدير الرياضي للنادي، بعد أن قررت إدارة الدراويش تكليفه بالأمر خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب خليل عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي: شكرًا على أبوجريشة، وفيت وكفيت، احتراما لمبدأ عدم التداخل في الاختصاصات، أتمنى للجنة الفنية كل التوفيق.

وكانت إدارة الدراويش قد قررت الاستعانة بكل من على أبوجريشة وعماد سليمان ومدحت الورداني كلجنة فنية جديدة للنادي الإسماعيلي خلال المرحلة القادمة.