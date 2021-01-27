شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب رفض مصطفى محمد خوض التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، خوض التدريبات الجماعية مع الفريق الأخيرة قبل لقاء مصر المقاصة المقرر إقامته غدا الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال مصدر مطلع، إن مصطفى محمد، يحاول إقناع مسؤولي الزمالك بالرحيل عن النادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وانتقاله لنادي سانت إيتيان الفرنسي.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن محمد اقترب جدا من الرحيل عن الفريق، والانضمام للدوري الفرنسي من بوابة سانت إيتيان.