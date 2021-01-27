شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل تدعيمات الشتاء بلاعب الزمالك السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا إعارة محمد حسن، لاعب وسط الفريق والزمالك السابق، إلى صفوف نادي الإسماعيلي لنهاية الموسم الحالي.

وكان الإسماعيلي قد نجح في استعارة ثنائي طلائع الجيش مصطفى زناري وحسين السيد، خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق.

ويعاني الإسماعيلي من تراجع كبير في النتائج خلال المرحلة الماضية.