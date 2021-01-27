شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يكشف حقيقة عودة باسم مرسي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل فريق الإنتاج الحربي، عن حقيقة عودة باسم مرسي، مهاجم الفريق، إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم هجوم الأبيض تعويضا لرحيل مصطفى محمد، المحتمل لفريق سان إيتيان الفرنسي، أو جالاطا سراي التركي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن باسم مرسي مستمر مع الإنتاج الحربي، ولم نتلقى أي عروض رسمية من الزمالك نظير عودته لبيته القديم.