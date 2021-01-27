شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. جمهورية شبين يتعاقد مع مهاجم بلدية المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس إدارة نادي جمهورية شبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن ياسر رضوان في التعاقد رسمياً مع اللاعب احمد عبدالعزيز زيزو لمدة موسم ونصف قادماً من بلدية المحلة. واللاعب من مواليد 1997 وسبق له اللعب للشرقيه للدخان وماليه كفر الزيات قبل الانتقال لبلدية المحلة. ووقع اللاعب على عقود الانضمام لجمهورية شبين في حضور الكابتن ياسر سعفان المدير الاداري ووكيل اللاعب. الوضع في مصر

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