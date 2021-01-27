شكرا لقرائتكم خبر عن «المصريون ظنوا أنهم فازوا وبدأوا بالهتاف».. صحف الدنمارك تحتفي بالفوز على «فراعنة اليد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفت الصحف الدنماركية بالفوز على منتخب مصر لكرة اليد في مباراة مارثونية جمعت المنتخبين على صالة استاد القاهرة، في دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة كأس العالم «مصر 2021».

وتحت عنوان «انتصار مجنون.. الدنمارك إلى نصف نهائي مونديال اليد بعد مباراة درامية»، ذكرت صحيفة «إكسترا بلديت| Ekstra Bladet» أن «لاعبي مصر ظنوا أنهم فازوا وبدأوا في الهتاف بعد 70 دقيقة من اللعب».

وانتهت المباراة بخسارة المنتخب المصري أمام منتخب الدنمارك، حامل لقب بطولة العالم لكرة اليد، بنتيجة 4-3 برميات الجزاء، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 35-35.

وأضافت الصحيفة: «أصبح نيكلاس لاندين (حارس الدنمارك) بمثابة البطل العظيم عندما تصدى لكرة أحمد الأحمر والأيقونة على زين، ثم قصف لاس سفان ضربة الفوز الحاسمة من 7 أمتار».

صحف الدنمارك تحتفي بالفوز على منتخب مصر لكرة اليد

وختمت الصحيفة: «انتهى الأمر بشكل جيد بفضل تصدي نيكلاس لاندين في ركلات الترجيح. احترق نيكولاي نيلسين (في الضربة الرابعة)، لكن القبطان أنقذ الفريق في النهاية».

وعن أداء الفراعنة في مباراة اليوم، كتبت الصحيفة: «المصريون كانوا عالقين أمام كل الفرص التي سنحت لهم».

بدأ المنتخب المصري المباراة بأفضلية وتقدم في أول ثماني دقائق بنتيجة 4-1 قبل أن يعود حامل اللقب ويعادل النتيجة.

وفي الدقيقة 18 نجح منتخب الدنمارك في تسجيل التقدم الأول في المباراة بنتيجة 9-8 ليحافظ على تفوقه حتى نهاية الشوط الذي حسمه بطل العالم بنتيجة 16-13.

وعاد أحفاد الفراعنة في بداية الشوط الثاني وأدركوا التعادل في أول خمس دقائق بنتيجة 17-17 ورغم تقدم الدنمار 25-23 في أخر 10 دقائق إلا أن مصر أنهت الشوط بالتعادل 28-28 ليتم الانتقال إلى وقت إضافي.

وشهدت الأشواط الإضافية إثارة جديدة، بعد إنهاء الشوط الأول منه بالتقدم 31-29 لصالح الدنمارك، وفي قمة الإثارة نجح منتخب مصر في قلب النتيجة في الشوط الثاني وقلص الفارق إلى 34-33 قبل أن يتم طرد ميكيل هانسن في الثانية الأخيرة بسبب إضاعة الوقت واحتساب رمية جزائية سجلها محمد سند بنجاح لينتهي الشوط بالتعادل 34-34 ويتم اللجوء لشوطين إضافيين جديدين.

صحف الدنمارك تحتفي بالفوز على منتخب مصر لكرة اليد

وشهد الشوطان إثارة كبرى مع قوة دفاع المنتخبين وأنهى المنتخب المصري الشوط الثالث الإضافي بالتقدم 35-34 وفي الشوط الرابع والأخير في لقطة شبيهة لما فعله هانسن تم طرد إبراهيم المصري واحتساب رمية جزائية سجلها ماجنوس لاندين لتنتهي أحداث المباراة 35-35 ويتم اللجوء للرميات الجزائية والتي حسمها منتخب الدنمارك بنتيجة 4-3.

وأضاع أحمد الأحمر الرمية الجزائية الأولى وعلي زين الرمية الخامسة لمنتخب مصر بينما سجل محمد سند ويحيى خالد ويحيى الدرع.

أما بالنسبة لمنتخب الدنمارك فسجل إيميل ياكوبسن وماجنوس لاندين وهنريك جينسين ولاس سفان وأضاع نيكولاي نيلسين الرمية الرابعة.

وينتظر الدنمارك الفائز من مواجهة السويد أمام قطر لتحديد منافسه في نصف النهائي الذي يقام الجمعة المقبل على صالة استاد القاهرة.