شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الدحيل عن مواجهة الأهلي: «أعظم فريق في أفريقيا ونادي القرن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب على عفيف، لاعب الدحيل القطري، عن احترامه للنادي الأهلي، منافس فريقه في أول مباريات بطولة كأس العالم للأندية بقطر، المقرر انطلاقها في الرابع من فبراير المقبل.

وقال عفيف، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إنه يدرك قيمة الأهلي الكبيرة إلا أن فريقه يخوض المباراة بهدف الفوز والتأهل، مضيفًا: «لا شك أن الأهلي هو أعظم أندية القارة الأفريقية بل هو نادي القرن فيها أيضًا».

وتابع: «سنلعب أمام الأهلي باعتباره بطل أفريقيا، وسنرى ما سيحدث في المباراة التي ستكون 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا، وحال فوزنا على الأهلي سنواجه بايرن ميونخ لكن قبل ذلك لدينا مواجهة بطل أفريقيا ويجب أن نستعد ونركز في كيفية الظهور أمامهم لأنهم فريق عظيم».

واستكمل نجم فريق الدحيل القطري: «دائمًا تكرار الإنجاز هو أمر جميل ولكننا يمكننا أن نصل إلى المباراة النهائية وبذلك سنحقق إنجازاً أفضل من ذلك الذي حقّقه السد عام 2011».