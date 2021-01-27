شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يوجه رسالة لمنتخب اليد: «مباراة تاريخية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة إلى منتخب مصر لكرة اليد بعد الخسارة أمام الدنمارك في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم «مصر 2021».

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم.. فخورين جدًا بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات».

وخسر منتخب مصر أمام حامل لقب بطولة العالم الدنمارك بنتيجة 4-3 برميات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 35-35.