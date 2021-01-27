شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية عينات كورونا للاعبي بني سويف استعدادًا لمواجهة كيما أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر محمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى، الاستغناء عن الثنائى الأفريقى اكيان اتومبنج ليتشا وأشلى ستيفان، وذلك بعد الفترة التي قضاها الثنائى بصفوف الفريق.

وقدم محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف الشكر للثنائى معربا عن أمله في أن يحالفهم التوفيق بمسيرتهم القادمة، وفضل يوسف الاستغناء عن الثنائى الأفريقى خاصة في ظل عدم الاعتماد عليهم بجانب حرص الجهاز الفنى على تحقيق أكبر استفادة فنية بالمجموعة المتواجدة بصفوف الفريق.

وكان الكاميرونى اشلي استيفان قد انضم لصفوف بنى سويف ببداية الموسم قادما من صفوف الأوليمبى فيما كان النيجيري اكيان اتومبنج ليتشا قد انضم لبنى سويف ببداية الموسم الماضى وهو أحد مواليد 1999.

فيما أجرى الجهاز الفنى ولاعبي الفريق اختبارات المسحة الطبية «رابيد تيست» وذلك بملعب استاد بنى سويف الرياضى، وأجريت المسحة لنحو 33 من جهاز بنى سويف واللاعبين وأظهرت النتائج سلبية جميع العينات.

ويواصل الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى تدريباته اليومية بملعب النادى وذلك استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام ضيفه كيما أسوان بمنافسات الأسبوع الحادى عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

وخلال التدريب اليومى حرص الجهاز الفنى لبنى سويف على رفع المعدلات البدنية للاعبين وإجراء تقسيمات قوية، فيما أجرى مصطفى عبدالوهاب ومحمود فرج تدريبات خفيفة خلال المران.

وشهد مران الفريق استمرار مشاركة اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم بالفترة الماضية لصفوف الفريق الأول.