شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى فى صدام قوى مع طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى البنك الأهلى الذي يقودة محمد يوسف، نظيره طلائع الجيش في الثانية والنصف عصر الخميس، على ملعب كلية الشرطة بالعباسية، ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز.

يدخل البنك المباراة بهدف استعادة التوازن بعد الخسارة الأخيرة من إنبى 2- 3 في الجولة الماضية ليتوقف رصيده عند 8 نقاط في المركز العاشر، وحرص محمد يوسف، خلال الأيام الماضية، على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون مؤخرا لتجنب تكرارها، كما شدد على اللاعبين بضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات التي تطلب منهم لتحقيق الفوز وتعويض النقاط التي فقدها الفريق في الجولة الماضية، فيما يدخل طلائع الجيش المباراة، برصيد 7 نقاط في المركز الخامس عشر، بعد فوزه الأخير على الإنتاج الحربى، بثلاثة أهداف نظيفة، وشهدت تحضيرات الفريق الأخيرة منافسة شرسة بين اللاعبين لرغبة كل واحد في دخول حسابات الجهاز الفنى للمشاركة في المباراة.